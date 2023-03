Juve, McKennie show con gli Stati Uniti: doppietta al Grenada

La nazionale degli Stati Uniti ha travolto 7-1 il Grenada nella League A della Concacaf Nations League, conquistando così il primo posto del girone D. Grande protagonista della partita Weston McKennie, centrocampista di proprietà della Juventus in prestito al Leeds, che ha realizzato una doppietta. Gli Usa hanno aperto le marcature con Pepi al 5' minuto e hanno raddoppiato con la rete di Aaronson. Poi, ci ha pensato proprio McKennie a chiudere la partita: prima con il tris al 31' e poi, dopo la rete di Hippolyte per il Grenada, con la rete del momentaneo 4-1 per gli statunitensi, che nella ripresa hanno dilagato con il gol di Pulisic, la seconda marcatura di Pepi e il definitivo 7-1 di Zendejas.