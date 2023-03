Viareggio Cup, la Rappresentativa Serie D vola agli ottavi

SANTA CROCE - Per la decima volta in sedici partecipazioni la Rappresentativa Serie D centra gli ottavi di finale della Viareggio Cup. Nell’ultimo match del girone di qualificazione disputato nel pomeriggio a Santa Croce sull’Arno, i ragazzi di mister Giannichedda hanno battuto il Ladegbuwa per 3-0 grazie alla doppietta nel primo tempo di Malik Olalekan Opoola (Brindisi) e alla rete su punizione di Simone Giacchino (Sanremese) nella ripresa, guadagnando così per il quarto anno di fila l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.