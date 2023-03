Euro 2024, dilaga la Svizzera di Zakaria e Rodriguez. Turchia ok con l'Armenia

In attesa dell'Italia di Mancini che domani affronterà Malta dopo il ko contro l'Inghilterra, la giornata di qualifiche agli Europei del 2024 ha regalato gol ed emozioni. Ad aprire le danze ci ha pensato Scozia-Cipro, terminata con un netto 3-0 per i padroni di casa grazie al gol di McGinn e alla doppietta di McTominay. La Svizzera di Zakaria (attualmente in prestito al Chelsea dalla Juventus) e di Rodriguez del Torino si impone senza problemi contro la Bielorussia con il risultato finale di 5-0: determinante nel primo tempo la tripletta di Steffen in 25', servito dal terzino granata in occasione del suo ultimo gol. A chiudere i giochi ci hanno pensato Xhaka al 62' e Amdouni al 65'.