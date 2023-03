Olanda, De Vrij torna in Italia: De Ligt è il sostituto

AMSTERDAM (Olanda) - Il difensore dell'Inter Stefan De Vrij ha lasciato il ritiro della Nazionale. Il giocatore , in accordo col ct Orange Ronald Koeman, ritornerà in Italia ma non per problemi fisici: infatti l'interista avrà un figlio dalla compagna Doina Turcanu. Al posto del nerazzurro è stato convocato l'ex Juventus oggi al Bayern Monaco Matthijs De Ligt. Ieri l'Olanda ha perso 4-0 in casa della Francia nella prima gara del girone B delle qualificazioni agli Europei del 2024, lunedì in campo presso lo Stadion Feijenoord contro la Gibilterra per la seconda giornata.