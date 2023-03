Maignan e le nuove regole sui rigori: “Dal 2026 portieri girati di spalle”

L’approvazione da parte dell’ IFAB del nuovo regolamento sui calci di rigore sta facendo discutere. Uno dei nuovi punti trattati riguarda il comportamento dei portieri durante l’esecuzione del penalty: l’estremo difensore non potrà più distrarre l’avversario muovendosi e toccando pali o la traversa. Per intenderci, una delle strategie utilizzate dal Dibu Martinez ai Mondiali con l’ Argentina non sarà più tollerata.

Maignan: "Dal 2026 portieri girati di spalle"

Chi si è espresso in merito alle nuove norme è il portiere del Milan Mike Maignan, che proprio nell’ultimo match della Francia contro l’Olanda ha neutralizzato il tentativo di Depay dal dischetto e che in stagione aveva già parato un tiro dagli 11 metri di Berardi in Sassuolo-Milan 0-0. L’estremo difensore rossonero ha polemizzato su Twitter, scrivendo: “Nuova regola dell’IFAB per i rigori nel 2026, i portieri dovranno essere girati di spalle al momento del tiro. In caso di interruzione, calcio di punizione indiretto”.