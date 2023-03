Euro 2024: Vlahovic decisivo, Rabiot e Szczesny vincono. Olanda ok

Dopo la vittoria dell' Italia di Mancini su Malta proseguono le gare per le qualifiche agli Europei del 2024. Serata positiva per i giocatori della Juventus nei match di stasera: Adrien Rabiot continua a vincere con la sua Francia , che dopo il primo successo per 4-0 contro l' Olanda si impone anche sull' Irlanda per 1-0 grazie al gol di Pavard al 50'. Nel gruppo B gli olandesi vincono 3-0 contro Gibilterra con la rete di Depay e la doppietta di Ake , (i primi due gol su arrivano su assist dell'interista Dumfries ). Szczesny non subisce gol con la sua Polonia , vincente 1-0 contro l' Albania grazie al gol di Swiderski . Dusan Vlahovic risulta decisivo per la sua Serbia contro il Montenegro : entrato all'inizio del secondo tempo al posto di Djuricic , il centravanti della Juve ha risolto il match con una determinante doppietta per il 2-0 finale.

Euro 2024, gli altri risultati

L'Ungheria si impone senza problemi sulla Bulgaria: la pratica viene archiviata nel primo tempo con i gol di Vecsei, Szobozlai e Adam per il 3-0 finale. L'Estonia perde in casa dell'Austria per 1-2: alla rete di Sappinen al 25' rispondono Kainz al 68' e Gregoritsch all'89'. Trionfa anche la Svezia di Kulusevski, che con i gol di Forsberg, Gyokeres, Karlsson, Elanga e l'autorete di Mustafazada supera 5-0 l'Azerbaigian. La Repubblica Ceca di Barak non va oltre lo 0-0 contro la Moldavia.

Qualifiche Coppa d'Africa, Osimhen e Bennacer ok

La Nigeria di Victor Osimhen ha battuto per 1-0 in trasferta la Guinea Bissau, in una gara valida per la 4ª giornata delle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Il gol decisivo lo realizza Simon su rigore al 30'. Osimhen è rimasto in campo tutti i novanta minuti. Vince per 1-0 anche l'Algeria di Bennacer contro il Niger. Nella classifica del gruppo A, Nigeria prima con 9 punti davanti proprio la Guinea. In un'altra partita giocata nel pomeriggio, pareggio 1-1 del Ghana in casa dell'Angola. Black Stars prime nel Gruppo E con 8 punti.