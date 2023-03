Gianni Minà, Gravina: "Perdiamo un fuoriclasse assoluto"

Gianni Minà, una vita dedita al lavoro: da Tuttosport a Tv7

Nato a Torino nel maggio del 1938 e cresciuto nella redazione di Tuttosport, di cui poi fu direttore a metà anni Novanta, nel 1960 iniziò a lavorare in Rai, realizzando centinaia di reportage e occupandosi di documentari e inchieste per programmi come Tv7, Dribbling, Gulliver, L’altra domenica. Grande conoscitore di calcio, pugilato e dell’America Latina, a cui dedicò numerosi libri e documentari, ha intervistato tanti grandi sportivi e personaggi celebri dello scorso secolo tra i quali Fidel Castro, Gabriel Garcia Marquez, Diego Armando Maradona e Muhammad Alì.