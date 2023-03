Perù e polizia di Madrid, rissa clamorosa: cosa è accaduto

MADRID (Spagna) - Incredibile quanto accaduto alla nazionale del Perù nella notte della vigilia dell'amichevole in programma contro il Marocco a Madrid. All'arrivo nella capitale spagnola, la nazionale peruviana è stata accolta da una folta cornice di pubblico che voleva abbracciare i propri beniamini, ma l'atmosfera festosa è sfociata in una incredibile rissa con fortissimi momenti di tensione sfociati in liti con la polizia spagnola.

Perù e polizia di Madrid, rissa clamorosa

Come riportato sui social dalle immagini dei presenti fuori dall'hotel, i nazionali peruviani sono stati accolti da una folla festosa, ma nella confusione alcuni giocatori, che volevano salutare i sostenitori, probabilmente scambiati per tifosi, sono stati bruscamente fermati dagli agenti della polizia, dando vita ad una vera e propria rissa. Tra gli sfortunati protagonisti dell'equivoco Gianluca Lapadula, Yoshimar Yotun, Pedro Gallese, Josè Carvallo e Alex Valera, questi ultimi due poi convocati in commissariato per fornire la propria versione dei fatti. La Federcalcio peruviana, dopo aver assicurato che il caso è rientrato e che non ci sono provvedimenti giudiziari nei confronti dei propri nazionali, ha stigmatizzato l'accaduto e invitato i tifosi presenti a Madrid di mantenere la calma, assicurando massimo sostegno, anche legale, per i propri giocatori e in generale i componenti della Nazionale.