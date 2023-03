Olimpiadi, il Cio prende tempo sulla presenza dei russi a Parigi 2024

Il Cio, per il momento, non ha preso nessuna decisione sulla presenza degli atleti russi alle Olimpiadi di Parigi ma raccomanda il loro reintegro nelle competizioni internazionali sotto bandiera neutrale. Il comitato esecutivo riunitosi oggi prende tempo sulla possibile partecipazione ai Giochi dei campioni di Mosca: "Non è stata affrontata la questione, ogni decisione verrà presa al momento opportuno" fa sapere il comitato olimpico internazionale. Il Cio invita quindi le federazioni internazionali a reinserire nelle loro competizioni "a titolo individuale" e con bandiera neutrale gli atleti russi e bielorussi, purchè non abbiano sostenuto attivamente la guerra in Ucraina.