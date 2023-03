La Rappresentativa Serie D ai quarti dopo undici anni

LIDO DI CAMAIORE - La Rappresentativa Serie D torna tra le migliori otto della Viareggio Cup dopo undici anni di assenza superando agli ottavi l’ostacolo Benevento. Al “Benelli” di Lido di Camaiore la selezione Lnd si è imposta per 2-1 sui giallorossi al termine di una emozionante rimonta che porta ancora una volta le firme di Malik Olalekan Opoola (Brindisi) e Simone Giacchino (Sanremese), gli stessi marcatori del match di sabato scorso contro il Ladegbuwa. Dopo un primo tempo inchiodato sullo zero a zero nonostante le buone occasioni da una parte e dall’altra - da segnalare la punizione di Prisco finita sulla traversa e un paio di episodi dubbi in entrambe le aree di rigore - la partita si è accesa in avvio di ripresa quando la difesa della rappresentativa si è ritrovata impreparata sulla posizione di Pellegrino libero di mirare e battere Del Sorbo con un diagonale preciso. Giannichedda decide così di fare qualcosa inserendo insieme Pugliese, Nardella e Canale (quest’ultimo al debutto nel torneo insieme a Crestani entrato nel finale), ma sopratutto spostando Opoola al centro dell’attacco. Il numero 18 impiega appena due minuti a ripagare la mossa dell’allenatore: stop al limite dell’area e girata fulminea sulla quale Esposito non può nulla. La rimonta si completa cinque minuti più tardi quando l’arbitro Borriello fischia un contatto su Carvenale in area, dal dischetto Giacchino spiazza l’estremo difensore giallorosso. Prima del triplice fischio c’è ancora tempo per il palo colpito da capitan Castellini direttamente su punizione.