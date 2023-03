Messi e Vidal, videochiamata prima di Argentina-Curaçao: "Grazie per..."

Campionati fermi, partite delle nazionali a tutto spiano. Ma c'è sempre tempo per videochiamare un amico e fare la sorpresa alla sua famiglia: protagonisti questa volta Leo Messi e Arturo Vidal. Nelle scorse ore la Pulce è sceso in campo nel match tra Argentina e Curaçao, finito 7 a 0 e con il pallone portato a casa dal numero 10. Nel pre gara, però, il fuoriclasse oggi in forza al PSG ha trovato il tempo per chiamare un vecchio amico.