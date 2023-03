Indonesia non vuole Israele, Fifa le toglie i Mondiali Under 20

Un fulmine a ciel sereno è arrivato dalla Fifa rguardo al prossimo Mondiale U20 . Dopo l'incontro tra Infantino ed Erick Thoir e visto quello che sta succedendo in Indonesia , si è deciso di revocare i diritti per l'organizzazione della rassegna iridata. Nei giorni scorsi erano usciti comunicati da parte dalla federazione indonesiana riguardo al non voler Israele tra le squadre partecipanti alla competizione, e ora la scelta di cambiare sede. Al momento restano invariate le date, ma in questi giorni la Fifa dovrà decidere dove effettuare la Coppa del Mondo , che dovrebbe iniziare il 20 maggio.

Mondiali U20, la Fifa revoca i diritti all'Indonesia

La stessa FIFA ha pubblicato un comunicato: "A seguito dell'incontro tenutosi tra il presidente della FIFA Gianni Infantino e il presidente della Federazione calcistica indonesiana (PSSI), Erick Thohir, la FIFA ha deciso, alla luce del contesto attuale, di ritirare all'Indonesia i diritti di organizzazione della Coppa del Mondo U-20 della FIFA 2023TM. Un nuovo paese ospitante sarà designato il prima possibile, con le date della competizione che per il momento rimangono invariate. Se potenziali sanzioni contro la PSSI potrebbero essere prese in tempo utile, la FIFA vuole chiarire che questa decisione non mette in dubbio in alcun modo il sostegno che l'istanza intende fornire alla PSSI, in stretta collaborazione con il governo del presidente Widodo, per aiutare il calcio indonesiano a superare la tragedia dello scorso ottobre. Inoltre, una delegazione della FIFA si recherà in Indonesia nei prossimi mesi con l'obiettivo di fornire il supporto richiesto alla PSSI. Un altro incontro tra il presidente della FIFA e il presidente della PSSI sarà organizzato a breve per continuare le discussioni".