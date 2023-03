Paratici e le sanzioni Figc estese: il comunicato ufficiale del Tottenham

Il Tottenham si è espresso sulla situazione di Fabio Paratici, dopo che la FIFA ha annunciato che le sanzioni imposte dalla Figc nei confronti delle persone indagate avranno effetto globale. Dunque, le sanzioni della Federazione Italiana nei confronti del dirigente azzurro per il processo plusvalenze varranno anche in Inghilterra, dove al momento l'ex ds della Juventus svolge la funzione di direttore generale degli Spurs. Il dirigente del club inglese, in seguito a questa decisione, sarà costretto a lasciare l'incarico di direttore generale del Tottenham a causa della condanna a 30 mesi di inibizione nel processo sul caso plusvalenze, per il quale si attende l'esito del ricorso che sarà esaminato il 19 aprile dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.