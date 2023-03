Serra riparte dalla Serie B: arbitra Venezia-Como

A poco più di un mese dal battibecco con José Mourinho , Marco Serra torna ad essere designato. Il 40enne fischietto torinese, infatti, riparte dalla Serie B, dalla sfida in programma sabato 1 aprile alle 14 al Penzo tra Venezia e Como . Il direttore di gara era "rimasto ai box" dopo quanto accaduto lo scorso 28 febbraio nel match tra Cremonese e Roma allo Zini. La vicenda è ormai nota, ma vale la pena di ricordarne i particolari: lo Special One protesta per un fallo non sanzionato, si confronta in maniera accesa con Serra, nell'occasione quarto uomo, e viene espulso dall'arbitro Piccinini beccandosi una squalifica di due giornate prima sospesa e poi confermata. Delle frasi che i due si sono scambiati si è parlato lungamente, con tanto di lettura del labiale secondo cui il fischietto piemontese, con le mani in tasca e rivolgendo le spalle al tecnico portoghese, avrebbe detto all'allenatore della Roma: "vai a casa" e "ti sta prendendo in giro tutto lo stadio".

Serra e il caso Mourinho: si attende la decisione del procuratore Chiné

Per il caso Mourinho, Serra aveva ricevuto un avviso di deferimento dalla Procura Figc ma in realtà il procuratore Chiné deve ancora decidere se procedere oppure archiviare. Si attendeva una decisione entro il termine prescritto dal codice, cioè 10 giorni dall'audizione dell'arbitro, eppure ancora tutto tace. Serra era stato ascoltato il 15 marzo scorso e anche attraverso il suo legale - l'avvocato Gabriele Bordoni - aveva ammesso di aver avuto un atteggiamento imperfetto e che se se ne fosse accorto avrebbe chiesto scusa all'allenatore giallorosso, ribadendo però di non aver pronunciato le frasi "incriminate" ma bensì "ti stai mettendo lo stadio contro" e "vai all'area (tecnica, quella di competenza davanti alla panchina, ndr). Quanto accaduto non era affatto piaciuto nemmeno al designato Gianluca Rocchi che, infatti, da quel 28 febbraio, non aveva nominato Serra nè come arbitro in campo nè come Var. A distanza di un mese, però, è giunta l'ora di ritornare. Come ampiamente previsto, lo farà dalla cadetteria e da una gara non caldissima come Venezia-Como. Un punto di ripartenza comunque importante dopo le polemiche di Milan-Spezia dello scorso anno - fermò il giocò per un fallo al limite dell'area vanificando la rete di Messias - e il battibecco con Mourinho in Cremonese-Roma.