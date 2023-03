Massa: “Domande agli arbitri? Chi decide non deve commentare”

"Ho avuto la fortuna di vivere questi anni in cui è cambiato veramente tutto nel mondo dell'arbitraggio, abbiamo provato tante soluzioni e credo che finalmente siamo arrivati a quelle migliori. L'introduzione del Var, sul quale spesso sono state fatte discussioni, mettendo anche in dubbio che a noi arbitri piacesse, è stata una benedizione perché lavoriamo sempre per cercare di non sbagliare, consapevoli che l'errore è dietro l'angolo. Avere uno strumento che ti permette di correggere un grande errore che può condizionare il risultato della partita, per noi è veramente manna dal calcio". Sono le parole dell'arbitro Davide Massa ai microfoni di Italia 7. Sul Var, il fischietto ligure reduce dall'arbitraggio nel derby di Roma ha aggiunto: "Il Var è lo strumento giusto perché ci permette di mantenere la centralità del ruolo in campo. L'arbitro nasce come un uomo solo che decide, questo ce l'abbiamo addosso da quando siamo ragazzini, ma avere anche questo paracadute incredibile nel momento in cui sbagli qualcosa di molto importante fa solo bene. Un arbitro fa bene se in una stagione sbaglia poco, Rocchi mi valuta su quante volte sbaglio".