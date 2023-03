Kiyine, gravissimo incidente stradale: la macchina vola a 200 km/h

Bruttissimo incidente per Sofian Kiyine. L'ex Lazio, Salernitana e Venezia tra le altre in Italia, oltre al Chievo dove è cresciuto, è stato coinvolto in un terribile schianto. Mentre viaggiava con la sua auto avrebbe urtato sul bordo di una rotonda che gli avrebbe fatto da trampolino e preso il letteralmente il decollo. Uno schianto che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze visto anche l'atterraggio all'interno di una palestra sfondando il tetto. Per fortuna il centrocampista non sarebbe in pericolo di vita e a rassicurare tutti ci ha pensato il suo club attuale, l'OH Lovenio.