Luis Enrique e le dirette Twitch al Mondiale: donati i 30.000 euro

La sua iniziativa aveva destato clamore positivo, ora se ne vedono anche i benefici. Durante lo scorso Mondiale, l’ormai ex ct della Spagna Luis Enrique aveva intrattenuto tantissimi appassionati di calcio con le sue dirette su Twitch, annunciando che l’intero incasso sarebbe poi stato devoluto in beneficenza e che le stream si sarebbero interrotte con la conclusione della manifestazione: un modo per parlare di calcio in maniera serena e, al contempo, fare del bene.

L’incasso in beneficenza

Nelle scorse ore Luis Enrique, tramite i suoi canali social, ha pubblicato quanto effettivamente devoluto in beneficenza: “Ciao a tutti, come annunciato a suo tempo, l’intero ricavato delle mie sessioni in streaming, realizzate durante il Mondiale, sono state destinate alla Fondazione Enriqueta Villavecchia. Quando apri un tuo canale su Twitch sigli un contratto standard (in questo caso 50% per loro e 50% per noi). Rendo pubblico il certificato delle donazioni, che è ovviamente del mio 50%. Vi ringrazio per la generosità e il sostegno dimostratomi!”. Questo il messaggio di Luis Enrique. La sua donazione risale in realtà allo scorso 23 febbraio: con lo streaming aveva racimolato una cifra cospicua che è stata però arrotondata dal tecnico che ha dunque versato 30.000 euro nelle casse della fondazione che si occupa di cancro in età giovanile. Un tema caro a Luis Enrique, che nel 2019 perse sua figlia Xana a soli 9 anni per un osteosarcoma.