È morto Carlo Porceddu: l’ex procuratore Figc aveva 85 anni

CAGLIARI - E' morto oggi a Cagliari, all'età di 85 anni, Carlo Porceddu, avvocato e politico che ha collaborato per 47 anni con la Figc. E' stato anche responsabile per la Sicurezza ai Mondiali del 1990 a Cagliari. Tra gli altri riconoscimenti prestigiosi, Porceddu ha ricevuto la "Stella d'Oro al merito sportivo" e il titolo di "Cavaliere al merito della Repubblica". In passato ha ricoperto anche il ruolo di vice sindaco di Cagliari ed assessore allo Sport nella Giunta. Qualche anno fa, l'ex procuratore federale della Figc, era tornato sulla vicenda del 2006, quando tolsero lo scudetto alla Juventus per assegnarlo all'Inter: "Revocare lo scudetto del 2005/2006 alla Juventus e assegnarlo all'Inter fu un errore gravissimo...".