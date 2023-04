Higuain torna in campo: l'annuncio di Aguero in diretta. Tutti i dettagli

Gonzalo Higuain torna in campo . L'ex bomber di River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea e della nazionale argentina, ritiratosi in lacrime lo scorso ottobre, dopo il ko del 'suo' Inter Miami per 3-0 contro il New York City nei play-off di Mls, giocherà un match della seconda stagione della Kings League ideata da Gerard Piqué e Ibai Llanos, un torneo di calcio a sette colmo di regole fantasiose e scenografiche, trasmesso in diretta streaming e capace di conquistare milioni di fan in tutto il mondo, con una prima edizione culminata con le Final Four disputate al Camp Nou di Barcellona davanti ad oltre 92mila spettatori.

Higuain in Kings League con Aguero

Il Pipita ha risposto 'sì' all'invito del connazionale Aguero, anche lui ritiratosi dall'attività agonistica - a causa di problemi cardiaci - e giocherà pertanto nella Kunisports che, come suggerisce il prefisso del nome, è proprio la squadra del Kun. È stato infatti l'ex Manchester City a darne l'annuncio in una diretta con il cofondatore del torneo Ibai Llanos: "Higuain giocherà in una giornata del torneo, non sappiamo ancora la data ma è confermata". Il bomber franco-argentino sarà tesserato come 'jugador 12', vale a dire non come un calciatore in pianta stabile nella rosa, ma come una guest star per un singolo incontro, come recentemente accaduto con Ronaldinho.