Ceferin, il nuovo attacco alla Superlega e il paragone con Cappuccetto Rosso

"Non dobbiamo dimenticarci di quanto magnifico sia il calcio. Il calcio europeo ha una storia unica di successo, è già globale a livello mondiale. Ci sono tentativi di creare nuovi modelli ma che andavano in conflitto con il modello europeo. Il nostro modello è basato su merito sportivo, da dove veniamo il merito non ha prezzo, non può essere acquistato ma solo guadagnato dentro e fuori dal campo”. Così Aleksander Ceferin dal palco del Congresso di Lisbona dove è stato confermato alla guida della Uefa. Lo sloveno ha aggiunto: "Il calcio è uno dei pochi asset pubblici che non sono stati privatizzati: è qualcosa che appartiene a chi ama questo magnifico gioco. Non entrerò nei dettagli del piano portato avanti dai tre club. Tuttavia, quelli che hanno promosso questo progetto dicono di voler salvare il calcio. Nello spazio di pochi mesi la Superlega si è trasformata in un personaggio di Cappuccetto rosso, un lupo vestito da nonna che ti vuole mangiare”.

Juventus, la vendetta di Ceferin

Ceferin, la storia della Juve e Andrea Agnelli

Uefa, le parole di Ceferin

Ceferin ha poi spiegato: "Nessuno credo sia più ingannato da questo progetto. Abbiamo due visioni opposte: cinismo contro morale, egoismo contro altruismo, avidità over solidarietà, bugie vergognose contro la verità, un cartello contro la meritocrazia, profitti contro trofei. Nessuno può pensare che lo sport non sia lo sport del popolo: è e sarà lo sport del popolo. Dobbiamo mettere fine al mito che la privatizzazione del calcio sia inevitabile. Le leghe domestiche devono essere le fondamenta del calcio, sono la roccia su cui si basa il nostro modello. E sono grato ai governi dei Paesi europei che si sono schierati a favore del modello europeo”.

Uefa, Ceferin confermato presidente

Ceferin è stato rieletto alla guida dell'Uefa per altri quattro anni, fino al 2027. Il dirigente sloveno, candidato unico, è stato riconfermato alla presidenza in occasione del Congresso Uefa a Lisbona. Ceferin è in carica dal settembre 2016: "Voglio ringraziarvi dal profondo del cuore per il vostro unanime supporto. Significa molto per me, è un grande orgoglio ma anche una grande responsabilità. Quello che vi prometto è che farò del mio meglio per non deludere voi e il calcio" ha detto lo sloveno dopo la rielezione.