Poche storie, il razzismo si batte con i fatti

Parlare di razzismo è doveroso, ma il rischio è che finito il discorso la coscienza sia sazia della retorica e si resti alle parole, trascurando i fatti. La Juventus ha fatto e farà. La speranza è che non rimanga sola ad agire nell’unico modo possibile per combattere il razzismo: individuare i singoli razzisti e punirli. Detto ciò, resta da ricordare che: 1. Il razzismo è un problema grave e va combattuto in ogni sede e in ogni circostanza. 2. Il razzismo non è tollerabile, né giustificabile in qualsiasi forma si presenti. 3. Trasformare il dibattito sul razzismo in una questione di tifo, come purtroppo succede, è il modo peggiore di combatterlo seriamente, perché il miglior assist per il razzismo è generalizzare concetti tipo: quella tifoseria è razzista. Gli idioti, purtroppo, sono distribuiti in modo proporzionale in tutte le tifoserie, bisogna stanarli uno per uno.