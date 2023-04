Da Arvedi a Elkann: chi sono i paperoni del calcio? Como sogna con gli Hartono

TORINO - (e.e.) Un calcio ai milioni, milioni calciando. Sono tanti i Paperoni che si dedicano al pallone, per passione, per business, per tradizione e quant'altro. Forbes li ha messi in riga, nella consueta classifica annuale di chi ha il portafoglio gonfio. E non mancano le curiosità. Su tutte, i fratelli Hartono, indonesiani, proprietari del Como che sogna in grande: sono al quarto posto con un patrimonio di 24,2 miliardi di dollari, al posto numero 61 della classifica di Forbes. Insomma, potrebbero permettersi in riva al lago Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé e Haaland fosse solo per la cassa personale. Rocco Commisso della Fiorentina è undicesimo, seguito da Silvio Berlusconi del Monza. In posizione numero 14 ecco Dan Friedkin (Roma) con 5,5 miliardi di dollari. Al sedicesimo la famiglia Saputo del Bologna. Al diciottesimo il patron del Vicenza Renzo Rosso (Diesel). Il quale, con un patrimonio di 3,1 miliardi di dollari, precede Florentino Perez del Real Madrid (2,1 miliardi di dollari) e John Elkann, azionista di riferimento della Juventus tramite Exor, che detiene un patrimonio di 1,7 miliardi di dollari. Stessa cifra per Giovanni Arvedi (Cremonese), re dell'acciaio.