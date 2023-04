L'ultima idea Uefa: il consiglio dei saggi, ecco chi ne fa parte

Il Comitato Esecutivo della Uefa riunitosi a Lisbona il 4 aprile scorso in occasione della rielezione di Aleksander Ceferin presidente ha varato la nascita di un Consiglio dei Saggi. È la prima volta che viene creato un organo consultivo calcistico di questo livello. Il 24 aprile, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, si terrà la riunione inaugurale dell'UEFA Football Board. Diventerà un evento annuale nel calendario della UEFA, progettato per darle una voce istituzionale ma indipendente in tutte le questioni legate al calcio. Si riunirà anche il Board, presieduto da Zvonimir Boban (ex giocatore del Milan), con il supporto di Roberto Rosetti (responsabile arbitrale UEFA). Sarà una piattaforma con una vasta esperienza e conoscenza nel campo del gioco e del calcio. Diventerà un forum aperto che verrà utilizzato per proteggere il calcio e per discutere e scambiare idee direttamente associate al gioco.