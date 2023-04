"Ceferin, curriculum falso per entrare nella Uefa": denuncia in Slovenia

"Ceferin, la sua elezione dovrebbe essere invalidata"

Fermo restando che il curriculum di Ceferin è tuttora disponibile online sul sito della Uefa e su quello della Federcalcio slovena, la menzogna posta nel documento - prosegue Prava - avrebbe dovuto portare all'invalidazione della sua elezione nel 2016, oltre a quella della sua recente conferma, arrivata per giunta in quanto unico candidato alla presidenza.