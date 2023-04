Juve, le figlie di Prisma: procure al lavoro. Inchiesta Lazio, chiusura in vista

Magari è utile partire dalla frase con cui la Procura di Tivoli ha chiuso il comunicato ufficiale che dava conto dell’indagine sulla Lazio: «nei confronti di alcune persone che – come ricordato nella nota ufficiale – devono ritenersi innocenti fino a una condanna definitiva». Una formula di inappuntabile civiltà giuridica che, però, viene coniugata mediaticamente in maniera diametralmente differente a seconda del colore delle maglie e della posizione geografica (se l’indagine si sviluppa nel Nord-Ovest del Paese, per esempio, il clima forcaiolo si impone a prescindere).