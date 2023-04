I 10 migliori playmaker del mondo. Il primo? Non lo indovinerai mai

Playmaker, registi, creatori di gioco. Chiamateli come volete. Sono quelli che con la loro visione cambiano il volto di una squadra, da centrocampisti o da attaccanti. La rivista inglese FourFourTwo ha svelato quelli che, a suo dire, sono i migliori dieci al mondo. Non Pirlo e nemmeno Xavi, ma soltanto perché si parla del calcio di oggi. Spesso la copertina è sempre per gli attaccanti, i registi però - come ricorda il magazine - sono i più venerati dai compagni di squadra. Il motivo è presto spiegato: quando un regista gioca come sa e come deve, ne beneficia l’intera squadra. Ricordate il Barcellona di Guardiola? Ecco. Tutto nasceva dai piedi di Xavi, l’architetto di quel tiki-taka che Pep ha consegnato alla storia. Ecco la graduatoria completa dei primi dieci al mondo.