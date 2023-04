11 anni senza Morosini: il ricordo della fondazione Polito-Museo del Calcio “Andrea Fortunato”

Oggi ricordiamo con profondo dolore la tragica scomparsa di Piermario Morosini, avvenuta il 14 aprile 2012 durante una partita di calcio tra Pescara e Livorno. La sua morte prematura, dovuta ad un arresto cardiaco, ha rafforzato ulteriormente la nostra volontà di far capire l'importanza e la necessità del Passaporto Ematico per la prevenzione di queste tragedie. Siamo ancora in attesa che il governo ci convochi per un incontro affinché si impegni a varare una legge che obblighi l'utilizzo del Passaporto Ematico in tutte le realtà sportive, agonistiche e non. Tutte le istituzioni sportive, inclusa il CONI e la FIGC, hanno già aderito all'utilizzo di questa tecnica di prevenzione alla salute nel mondo dello sport. È fondamentale che le istituzioni competenti si sensibilizzino il prima possibile affinché i nostri ragazzi possano praticare sport in sicurezza. Non possiamo più rinviare questa necessità, per il bene della salute dei nostri giovani atleti. Ciao Moro.