Inserire Pelé nel dizionario: la proposta della Fondazione

Sono passati poco più di tre mesi da quel terribile 29 dicembre, giorno della morte di uno dei più grandi calciatori della storia: Pelé. Una data che segnerà per sempre un lutto enorme per tutto il mondo del pallone. Il fenomeno brasiliano è stato una vera e propria leggenda di questo sport, uno dei suoi rappresentati più illustri, l'unico fin qui a vincere tre edizioni della coppa del mondo con la propria nazionale. Pelé, probabilmente insieme a Maradona e pochi altri eletti, ha rappresentato il massimo per chi sogna di diventare un giorno un calciatore. Per omaggiare questa grandezza, la sua Fondazione ha pensato di inserire la parola Pelé nel dizionario portoghese come sinonimo di "grandezza", "ineguagliabile" e "unico". L'intenzione di questo movimento è che la parola si rifletta come un aggettivo: "più grande di tutti gli altri, riferimento alla grandezza, ineguagliabile, sinonimo di eccellenza, unico".