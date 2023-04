Chi l'ha detto che il calcio italiano non ha talenti? Parliamo di Ndour, stella Benfica da 80 milioni

Chi l'ha detto che il calcio italiano è povero di giovani talenti, capaci, invece, di imporsi anche all'estero e smaniosi di giocare in Nazionale? Chiedere referenze scrivendo una mail a linhabenfica@slbenfica.pt. Tema: parlateci di Cher Ndour che ha fatto un sogno, giocare il Mondiale 2026 con l'Italia di Mancini . Decisamente, egli è sulla buona strada e non soltanto per la partecipazione allo stage dicembrino di Coverciano, convocato dal ct dopo avere salito a uno a uno i gradini che l'hanno portato dall'Under 15 all' Under 20 , con la quale sarà sicuramente protagonista ai Mondiali di categoria (20 maggio-11 giugno). Cher ha 18 anni, è bresciano di padre senegalese e madre italiana, è cittadino italiano, è nato e cresciuto nella città lombarda, in Via Milano, fra il quartiere San Giacomo e l'oratorio di Fiumicello.

Ndour e il Benfica: 80 milioni di clausola

Quattro giorni dopo avere compiuto 16 anni (gli ultimi sette dei quali vissuti nel settore giovanile atalantino), Ndour si vide proporre dal Benfica un irrinunciabile contratto di cinque anni. Ora, Manuel Rui Costa in persona ha voluto aggiornarlo con una clausola rescissoria di 80 milioni di euro. Il Benfica, che il 19 aprile a San Siro affronterà l'Inter, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, è la più titolata squadra del Portogallo: 37 scudetti, 26 coppe nazionali, 7 Coppe di Lega, 7 Supercoppe nazionali, 2 Coppe dei Campioni consecutive, 7 finali di Coppe dei Campioni. Ndour ha già battuto alcuni primati della storia benfiquista: è stato il più giovane debuttante nella squadra B (16 anni e 247 giorni), più giovane anche di Joao Felix, Golden Boy Tuttosport 2019; il trascinatore della squadra che, per la prima volta, nel 2022 si è aggiudicata la Youth League (6-0 in finale al Salisburgo, indovinate chi ha segnato uno dei sei gol) e, due mesi più tardi, ha vinto la Coppa Intercontinentale Under 20. Il 7 marzo 2023, Ndour ha debuttato in Champions League; il 18 marzo 2023 ha esordito nel massimo campionato portoghese contro il Vitoria Guimaraes. Calcisticamente cresciuto avendo come modello di riferimento Pogba, è troppo presto per sapere se sia lui l'erede del francese. È il tempo giusto per capire che Cher arriverà in Nazionale. Garantisce il Benfica. Come scopre i talenti il club di Rui Costa, non li scopre nessuno.