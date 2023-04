Tre italiane e tre finali europee: da quanto non succede. I precedenti

Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Fiorentina sono le sei italiane ancora in gioco nelle competizioni europee e che possono regalare grandissime soddisfazioni al calcio italiano, ultimamente bistrattato e a caccia di riscatto. Champions, Europa League e Conference entrano nella fase decisiva e calda e l'Italia può ottenere una clamorosa e storica tripletta europea, andando a vincere i tre tornei continentali (unico precedente nella stagione 1989/90 con il trionfo del Milan in Coppa dei Campioni, la vittoria della Juve in Coppa Uefa e il successo della Sampdoria in Coppa delle Coppe).

Champions, Europa League e Conference: la tripletta è possibile In Champions League quasi sicuramente ci sarà una squadra italiana in finale. Napoli e Milan, dopo l'1-0 di San Siro per i rossoneri, si giocano stasera il passaggio del turno nel ritorno allo stadio Maradona: chi vince affronterà in semifinale una tra Inter e Benfica con i nerazzurri che, a meno di un clamoroso scivolone a Milano, hanno ipotecato la qualificazione vincendo 2-0 il primo round in Portogallo. In Europa League, invece, Roma e Juventus sono in due lati opposti del tabellone e potrebbero dare vita addirittura ad una finale tutta italiana. Mourinho, però, deve ribaltare all'Olimpico la sconfitta per 1-0 rimediata in Olanda contro il Feyenoord mentre i bianconeri di Allegri devono difendere in casa dello Sporting la vittoria di misura ottenuta nell'andata a Torino. Insomma, la finale 'azzurra' tra Roma e Juventus in EL è ancora possibile. Infine, in Conference League, c'è la Fiorentina. I viola hanno stravinto 4-1 l'andata dei quarti sul campo del Lech Poznan e sembrano i favoriti per la vittoria finale del torneo.

Italiane in finale nelle tre coppe europee: i precedenti E' mai successo che tre formazioni italiane diverse giocassero una finale europea nella stessa stagione? E' successo in quattro annate. Vediamo i precedenti, ovviamente considerando la Coppa delle Coppe (disputata dal 1960 al 1999) invece della nuova Conference Lague. Nella stagione 1988-89: Milan in finale di Coppa dei Campioni contro Steaua Bucarest, Napoli in finale di Coppa Uefa contro lo Stoccarda e Sampdoria in finale di Coppa delle Coppe contro il Barcellona. Milan e Napoli trionfarono, la Samp no. Nella stagione 1989-90: Milan in finale di Coppa dei Campioni contro il Benfica, Juventus in finale di Coppa Uefa contro la Fiorentina e Sampdoria in finale di Coppa delle Coppe contro l'Anderlecht. Trionfarono tre italiane: Milan, Juve e Sampdoria. Nella stagione 1992-93: Milan in finale di Coppa dei Campioni contro il Marsiglia, Juventus in finale di Coppa Uefa contro il Borussia Dortmund e Parma in finale di Coppa delle Coppe contro l'Anversa. Trionfarono Juve e Parma, il Milan no. Nella stagione 1993-94: Milan in finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona, Inter in finale di Coppa Uefa contro il Salisburgo e Parma in finale di Coppa delle Coppe contro l'Arsenal. Trionfarono Milan e Inter, il Parma no.

