La Fondazione Polito per Vicente Feola: l'evento del 22 aprile

L’appuntamento è fissato per sabato 22 aprile alle 18, Slargo Croci, a Castellabate. E’ qui, nel Cilento vero e puro, che la cittadinanza renderà il giusto omaggio a Vicente Feola, ricordato nel corso della cerimonia di scoprimento di una prestigiosa Targa dedicata all’indimenticato ex calciatore e allenatore brasiliano le cui origini conducono direttamente al meraviglioso comune campano noto per il fantastico parco, il mare infinito e anche per aver ospitato le riprese della pellicola cinematografica “Benvenuti al Sud”. Feola, scomparso nel 1975 a 75 anni d'età, discendeva infatti da una famiglia di Castellabate (Salerno) che all'inizio del secolo scorso decise di emigrare in Sud America. A livello sportivo lo si ricorda perché nel 1958 fece parte della spedizione della nazionale brasiliana che, trascinata dalle magie dell'allora 17enne Pelé, si laureò campione del Mondo in Svezia. Fu anche commissario tecnico della Seleçao in occasione del Mondiale '66. Da giocatore, invece, militò soprattutto nel San Paolo con cui vinse due campionati paulisti nel 1948 e nel '49.