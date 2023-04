Ulivieri: “Corto muso? La Juve vincente di Allegri giocava un bel calcio”

Avanza la nouvelle vague degli allenatori italiani e il presidente Renzo Uliveri gonfia il petto per l’orgoglio. Li ha visti partire dal laboratorio di Coverciano, li ha messi nei banchi, ha spiegato loro cosa serve per diventare un leader tecnico, tattico, psicologico. Ha insegnato loro, con l’aiuto di uno staff di uomini di calcio d’esperienza, psicologici del pallone, come gestire il ruolo anche e soprattutto quando non tutto va per il verso giusto.



Renzo Ulivieri, da dove preferisce partire per analizzare l’attuale mondo degli allenatori italiani che in questo momento stanno dando lustro a tutto il movimento proponendo un calcio sempre più bello, nuovo, coraggioso?

«Ecco partiamo dalla… vecchia guardia per parlare della nuova. Non si può infatti non citare Spalletti, Pioli, Allegri e Sarri prima di parlare di Palladino, Thiago Motta, De Zerbi… Sono i più esperti che hanno aperto la strada nella quale si sono inseriti al meglio quelli della nouvelle vague. Il calcio sta cambiando, è cambiato».



In male o in bene?

«In male non direi proprio. Già andare avanti è importante, non vedo certo regressioni. Se pensiamo a 15 anni fa, oggi ci sono già tante cose nuove. Per non parlare di 30 anni fa quando il calcio era più lento. Oggi la sfida per un allenatore è riuscire a coniugare la tecnica e la qualità con la velocità che ha assorbito ormai il nostro amato sport. In tanti vogliono far palleggiare le loro squadre, ma devono saper coinvolgere tutti quelli che scendono in campo. I portieri e i difensori 20-30 anni fa non erano così coinvolti nel gioco e le squadre avevano anche il mediano marcatore. Adesso in mezzo al campo non trovi chi non gioca il pallone».



Si aspettava che un giovane come Palladino riuscisse ad impattare così sulla Serie A da assoluto neofita?

«È uno studioso di calcio, approfondisce ogni giorno: lo vedo perché sta facendo il corso. Fa tante domande, è curioso, occhi vispi, sempre attento. Per questo mi sorprende fino a un certo punto quello che sta facendo».