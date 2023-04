Dide, il rapper misterioso che gioca in Premier League: chi potrebbe essere

Dide un giocatore della Premier League?

Dide ha da poco pubblicato un nuovo singolo, Thrill. Nel video della canzone il suo volto è coperto da una maschera di fiori. Nonostante dunque la sua identità è tutt'oggi sconosciuta, tanti ascoltatori avrebbero raccolto alcuni indizi arrivando alla conclusione che dietro la figura ignota del rapper possa celarsi un calciatore, e precisamente della Premier League. Secondo gli appassionati potrebbe trattarsi di Eddie Nketiah, in forza all'Arsenal. Il video musicale, infatti, è ambientato a Londra, nel testo vengono riportate frasi come "la mia squadra sta vincendo" oppure "ogni gara è una finale", in merito alla lotta punto a punto col Manchester City per vincere la Premier League, con i gunners oggi primi in classifica e che potrebbero ritornare campioni dopo 20 anni. Altro indizio che arriva dal video della canzone è il gesto di aprire le braccia e, con le dita, indicare il cielo: stesse movenze di Nketiah per l'esultanza dopo i gol. Ulteriore similitudine rintracciata è l'età: il cantante dice di avere 23 anni, esattamente come il calciatore dell'Arsenal (più precisamente li compirà il 30 maggio). Inoltre Dide potrebbe essere una sorta di anagramma di Eddie. Tanti indizi ma ancora nessuna certezza, per un caso che sta destando curiosità in Inghilterra.