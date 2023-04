Francesco Facchinetti nel pallone: il nuovo ruolo nel calcio sorprende

Francesco Facchinetti da Dj e talent scout musicale a procuratore di calcio . Il figlio del cantante e tastierista dei Pooh, noto ai più anche per il suo celebre brano 'La canzone del Capitano' (in riferimento a Capitan Uncino) ha partecipato alle recenti selezioni della Fifa per diventare agente sportivo . Tale esame si sarebbe svolto in una location particolare, il Parco dei Principi, nota anche perché è abitualmente frequentata da alcuni dei più grandi campioni sportivi.

Francesco Facchinetti e la passione per il calcio

Proprietario di una delle più importanti agenzie di spettacolo, la Newco, e giudice-ispettore de Il Cantante Mascherato, Facchinetti ha commentato il suo nuovo interesse lavorativo dicendo: "Il calciatore deve essere gestito in maniera capillare, come un artista. Ad oggi sono esattamente come rockstar". L'ex cantante ha commentato che l'esame effettuato non è stato facile. Si è dovuto preparare studiando un tomo da più di seicento pagine. E se andrà male? Francesco, noto tifoso dell'Inter, non dermorderà, dicendo che si può sempre riprovare.