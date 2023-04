Plusvalenze, in ansia anche il Napoli: il punto su tutte le altre indagini

Non solo il caso Juve. Sono in arrivo gli atti da molte procure: al lavoro i giudici di Bologna, Bergamo, Cagliari Genova, Modena, Udine, Roma e Tivoli (per la Lazio)

Stefano Salandin 21 . 04 . 2023 17:18 1 min plusvalenzenapoliosimhen

© ANSA/Getty Images

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi