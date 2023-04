Da René Ferretti a Stanis: la Nazionale Boris scende in campo

TORINO - Ci saranno René Ferretti, Stanis La Rochelle, Duccio, Biascica e tutti gli altri. L'intero cast di Boris si prepara per scendere in campo e vestire panni differenti rispetto a quelli a cui ci hanno abituato nelle quattro stagioni (più il film) che hanno fatto innamorare milioni di italiani. I protagonisti della serie televisiva cult giocheranno infatti una sfida di beneficienza - "Partita a cazzo di cane" - contro la Nazionale Poeti questa domenica a Roma, ore 15, presso la Jem's Soccer Academy, al Centro Sportivo Eschilo 2 (via del Fosso di Dragoncello, 201). Un appuntamento organizzato per la raccolta fondi verso la fondazione Antea, che fornisce un'assistenza gratuita basata sulle Cure Palliative, che "comprende non solo assistenza medico-infermieristica, ma anche supporto psicologico, riabilitativo, sociale, spirituale e legale, al fine di garantire la migliore qualità di vita possibile al paziente ed alla sua famiglia".