Illuminava il Bernabeu, ora non vuole essere chiamato "nonno": lo riconoscete?

Dall'essere un campione del Real Madrid a diventare un nonno il passo, a volte, può essere molto breve. La figlia di uno dei protagonisti dei Blancos negli anni 2000 è infatti da poco diventata una madre. Si tratta di Guti, ex calciatore di grandissimo talento e adesso allenatore (momentaneamente svincolato) che all'età di 46 anni si è ritrovato ad avere un nipotino di nome Hugo. In un'intervista Guti ha spiegato come l'essere chiamato "nonno" gli generi un certo rifiuto: "Dirò a Hugo di non chiamarmi nonno. Può chiamarmi come vuole, ma non nonno. La famiglia sa che non mi piace".