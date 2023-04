Lukaku è un caso. Il capo degli arbitri Pacifici: "Giallo a chi zittisce"

Carlo Pacifici , neo presidente dell' Associazione Italiana Arbitri , è intervenuto su Rai Radio 1 ospite del format Radio Anch'io Sport: "La grazia a Lukaku crea un precedente? Assolutamente no, la decisione sul campo è stata presa. Poi la grazia è prerogativa del presidente federale, l'ha messa in atto perché probabilmente ha verificato tutte le condizioni. Da parte nostra non cambia nulla, continueremo a prendere le decisioni secondo quelle che sono le regole in atto. Chi andrà a zittire il pubblico dopo essere stato insultato sarà ammonito, lo prevede il regolamento".

Così Pacifici sull'utilizzo del Var

Il nuovo presidente dell'AIA ha parlato anche dell'utilizzo del Var: "Il Var è uno strumento importante per noi, ci dà la possibilità di sanare eventuali errori. È logico che deve esserci un equilibrio tra intervento autonomo dell'arbitro e Var. Il protocollo è stato aggiornato, i risultati sono positivi, ma ci sono margini di miglioramento per fare meglio. Var a chiamata? Sono aperto a qualsiasi soluzione che possa andare incontro alle esigenze del calcio, da parte mia nessuna preclusione".

Poi sull'unione delle commissioni di A e B ha aggiunto: "Sono d'accordo sull'unificazione delle due commissioni, quindi CAN A e B come commissione unica per un lavoro di prospettiva. Dobbiamo valorizzare i giovani così come sta facendo ottimamente Gianluca Rocchi, perché rappresentano il nostro futuro. C'è un ricambio generazionale importante in atto e noi dobbiamo tutelare il calcio attraverso la formazione di arbitri giovani".