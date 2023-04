Diamanti, addio al calcio e post d'amore: dalla moglie di Bonucci a Vieri, le reazioni

Alzi la mano chi ricorda i gol di Alino Diamanti? Difficile dire con che maglia perché di prodezze balistiche in Serie A ne ha fatte vedere tante. Da Bologna a Livorno fino a Brescia, Fiorentina e Palermo, ma non solo in Italia perché le sue gesta sono arrivate fino alla Premier League con la maglia del West Ham e poi anche in Cina e ora in Australia col Western United. Dal 2019 gioca e si diverte nel campionato A-League, ma nel prossimo weekend sarà l'ultima partita in cui scenderà in campo Alino Diamanti. Ed è stato lo stesso giocatore a scrivere una lunga lettera sul suo Instagram. Tanti i commenti tra ex compagni, Vieri e il bellissimo messaggio di Martina Zoev, moglie di Bonucci.