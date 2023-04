“Marinakis vuole un club di Serie A”: è la Roma? Souloukou una sua scelta

"Il proprietario del Nottingham Forest Evangelos Marinakis è alla ricerca di un club italiano da unire al suo impero. Il ricchissimo imprenditore greco, a capo anche dell'Olympiakos, insieme ai suoi consiglieri, sta analizzando ogni situazione relativa alle squadre della Serie A". È quanto scrive The Sun, secondo cui Marinakis avrebbe "i soldi per portare a termine un affare" del genere, soprattutto alla luce di società del nostro campionato disponibili "a cifre relativamente contenute". Il tabloid britannico aggiunge che che l'unico problema riguarderebbe un possibile, futuro incrocio nelle competizioni europee. Attualmente il Nottingham Forest si trova al terz'ultimo posto della classifica di Premier League e, per tirarsi fuori - almeno provvisoriamente - dalla zona retrocessione servirà un risultato positivo contro il Manchester United domenica prossima. In patria, comunque, nessuno ha mai messo in dubbio il suo impegno per il club, come dimostrerebbe il tentativo di ingaggiare l'ex allenatore di Siviglia, Marsiglia, Argentina e Cile Jorge Sampaoli, passato poi alla guida del Flamengo.