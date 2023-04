Uefa Football Board, le nuove proposte per i falli di mano

Il 'Football Board' della Uefa si è riunito a Nyon per discutere sulle proposte regolamentari, in particolare sui falli di mano. L'organo consultivo, composto da tante leggende ha posto all'attenzione di Rosetti (presidente della Commissione Arbitri della UEFA) varie idee e ha espresso grande soddisfazione per l'attuale livello di arbitraggio nelle competizioni europee per club, in particolare nella Champions League, suggerendo di applicare lo stesso approccio anche nei campionati nazionali, dove gli arbitri tendono ad essere meno severi.