Fifa, i procuratori e il nuovo regolamento: l'esito del primo esame

È arrivata la riforma elaborata dalla FIFA per quanto riguarda gli stipendi percepiti dagli agenti dei calciatori. Rispetto a quanto già era in vigore, tre sono le novità principali: l'introduzione di un albo dei procuratori (dopo aver sostenuto un esame), il divieto di rappresentanza miltipla, quindi non si potrà rappresentare più di una persona, ed infine il tetto salariale.

Riguardo il tetto salariale, sarà fissata una commissione massima: fino al 5% dello stipendio dell'assistito se guadagna fino a 200.000 euro, non superiore al 3% se supera questa cifra. Se l'agente rappresenta sia giocatore che squadra, il tetto delle commissioni sarà fino ad un 10%, se lo stipendio è fino a 200.000, del 6% se supera questa soglia.