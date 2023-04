Trentalange, Figc annulla 3 mesi inibizione: caso D'Onofrio, ricorso accolto

ROMA - La Corte federale d'appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha ascoltato questa mattina in video conferenza Alfredo Trentalange, ha accolto il ricorso presentato dall'ex presidente dell'Aia e ha cancellato in secondo grado di giudizio sportivo anche i tre mesi di inibizione che il tribunale federale aveva comminato a Trentalange per il caso Rosario D'Onofrio, l'ex procuratore capo dell'Aia arrestato per traffico di droga internazionale. L'ex numero uno degli arbitri è stato difeso dagli avvocati Avilio Presutti e Paolo Gallinelli