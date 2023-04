Goku Saiyan, l'incredibile coreografia nella Champions africana

Nel match valevole per l'accesso alle semifinali della Champions League africana i tifosi del Wydad Casablanca hanno realizzato una coreografia a dir poco spettacolare. Dopo la sconfitta 0-1 in trasferta contro il Simba , la squadra marocchina è riuscita a rimontare il risultato nella gara di ritorno pareggiando il conto nel corso dei 90' per poi imporsi ai calci di rigore. Oltre a giocatori e allenatore, chi ha svolto un ruolo di grande importanza nel successo della squadra è stata sicuramente la tifoseria.

Wydad Casablanca, la coreografia ispirata a Dragon Ball

I sostenitori del Wydad Casablanca, per caricare la squadra, hanno pensato di mettere in piedi una coreografia ispirata a Dragon Ball. A pochi minuti dal calcio d'inizio, con la partecipazione di tutta la curva, è stato infatti creato un effetto per riprodurre il volto di Goku, protagonista della serie animata. Dopo qualche secondo, si è passati al messaggio "Beast mode" per poi mostrare sempre la faccia di Goku ma questa volta nella forma Super Saiyan, ovvero la sua versione più potente. Il tutto, accompagnato dal messaggio "Sempre più forti, superando ogni strada", in cui le O della frase sono state sostituite dalle "Sfere del drago" della serie.