Lazza, concerto a Napoli con polemica: le battute sulla Champions e i cori

Particolare episodio durante il concerto di Lazza mercoledì sera a Napoli . Il rapper, grande tifoso del Milan e vestito di rossonero, non è riuscito ad evitare battute di stampo calcistico, contro i tifosi napoletani, relative all' eliminazione del Napoli dalla Champions League . Lazza, infatti, dopo alcuni cori dei sostenitori azzurri, non ha resistito e, dal palco, ha detto: "Napoli, mi avevano detto di non fare battute sul calcio...però sono molto contento che oggi che è mercoledì potete essere qui perché siete usciti dalla Champions. Quindi è il giorno giusto".

Lazza, i cori dei napoletani e il video con Herbert Ballerina

Il cantante ha risposto con la battuta sulla Champions ai cori dei tifosi del Napoli che hanno intonato "Chi non salta rossonero è". E poi ha provato a rimediare: "Comunque, battute a parte, io simpatizzo per il Napoli come squadra e sono contento di dirvi che fate un ottimo calcio quindi complimenti". Poi, il giorno dopo il concerto, Lazza ha incontrato in albergo Herbert Ballerina, tifoso dichiarato del Napoli, come testimonia un simpatico video pubblicato dal rapper su Instagram Stories.