“Party” su Dazn, nuova funzionalità social per un'esperienza ancora più interattiva

MILANO - Dopo il rilascio nel mercato spagnolo, arriva anche in Italia “Party” di Dazn. La nuova funzionalità interattiva consente ai fan di vivere in maniera ancora più coinvolgente e social l’esperienza di visione in app, rimanendo all’interno dello stesso ‘ecosistema’ digitale. Con “Party” è possibile, infatti, condividere le emozioni del grande calcio con gli altri tifosi e con i talent di Dazn, tifando per la propria squadra attraverso una live chat attivabile in app cliccando ‘Entra nel Party’ per inviare commenti, emoticon, sticker e Gif ma anche partecipare a sondaggi dedicati. Dopo la fase di test avviata da Dazn X – l’hub tecnologico e di innovazione di Dazn che lavora per portare un'esperienza interattiva e coinvolgente al servizio di streaming sportivo – che ha visto il 65% dei tifosi coinvolti nella prima sperimentazione interagire positivamente con la funzionalità, “Party” sarà disponibile a tutti a partire da questo weekend su Zona Serie BKT, per seguire e commentare tutte le partite in contemporanea in questo finale di stagione. La connessione tra sport e tecnologia è sempre più importante e sta portando il consumo dei contenuti a un livello successivo ancora più interattivo. Secondo uno studio recente condotto a livello globale della società di consulenza MIDiA Research, il 49% degli appassionati di sport che fruiscono dei contenuti lo fa mentre svolge contemporaneamente altre attività: in un solo anno, l’utilizzo quotidiano dei social media durante il consumo di intrattenimento digitale è passato da 4,8 ore a 5,2 ore. Una tipologia di consumo in crescita che vede un forte interesse da parte delle generazioni più giovani che consumano i contenuti con modalità meno tradizionali, con il 62% delle persone di età compresa tra i 16 e i 19 anni che fruisce di contenuti audiovisivi dal proprio smartphone.