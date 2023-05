Parma Calcio e Puma tornano insieme!

PARMA – Puma e Parma Calcio annunciano la firma di una partnership pluriennale che, a partire dal 1° luglio 2023, tornerà a unire i due brand che negli Anni ’90 hanno scritto insieme pagine gloriose della storia del club crociato. Puma sarà Global Technical Partner delle squadre maschili, femminili e giovanili del Club: la presentazione della partnership sarà svelata durante l’event-night in programma mercoledì 17 maggio al Castello di Felino.

Parma, Puma, Ancelotti, Buffon

Puma è già stato sponsor tecnico del Parma Calcio nelle stagioni 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998. Con il marchio Puma il Parma Calcio ha ottenuto la sua prima qualificazione diretta alla fase a gironi della Champions League (secondo posto in campionato 1996/1997 con Carlo Ancelotti allenatore) e ha partecipato per la prima volta alla Champions League (stagione 1997/1998). Con la maglia Puma, Gianluigi Buffon fece il suo esordio nei professionisti all’età di diciassette anni il 19 novembre 1995 in Parma-Milan di Serie A.