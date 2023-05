Mourinho accusato da Chiné ma in panchina contro l'Inter: cosa farà la Roma?

Il tecnico, dunque, sarà regolarmente in panchina, ma dall’avviso di chiusura delle indagini la Roma avrà cinque giorni di tempo per decidere tra due strade: chiedere di essere ascoltata , presentando anche nuove memorie, oppure patteggiare . Questa seconda ipotesi garantirebbe a Mourinho di cavarsela con una sola sanzione pecuniaria senza rischiare di finire davanti al Tribunale federale nazionale qualora il deferimento di Chiné diventasse ufficiale. La Roma, per ora, temporeggia perché per prima cosa i legali faranno richiesta di accesso agli atti e una volta letti prenderanno una decisione su quale strada intraprendere. Una cosa è certa: la decisione sarà presa nell’interesse e per la tutela dell’allenatore e che comunque sarà rimandata all’inizio della prossima settimana perché ora il focus è solo sulla gara con l’Inter (out El Shaarawy per una lesione muscolare).

Lo sfogo di Mourinho: le reazioni e il futuro

Banale dire che sfogo di Mourinho non è stato gradito dall’Aia e nemmeno dal presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, che ha definito “grave e inaccettabile” il comportamento di Mourinho, schierandosi dalla parte degli arbitri. Le parole di Mourinho, però, non sono piaciute nemmeno dentro Trigoria, soprattutto la parte in cui sottolinea per l’ennesima volta in stagione come la rosa giallorossa non sia all’altezza della lotta Champions: «Non abbiamo la rosa per essere dove siamo: siamo l’unica squadra che, con queste limitazioni, è in corsa per una semifinale europea e in corsa per le posizioni alte della classifica». Fin qui nulla di strano visto che spesso in stagione si è soffermato su questo, salvo poi fare una precisazione che ha alimentato i dubbi intorno alla sua permanenza per la prossima stagione: «Per questo dico che rimango con questi ragazzi fino all’ultimo minuto di questa stagione». Parole che sono sembrate quelle di un addio, visto anche l’incontro rimandato a fine stagione con la proprietà per il suo terzo anno in giallorosso nonostante il contratto scada nel 2024. «Ma i contratti non sono la cosa più importante» aveva detto recentemente lo Special One che nel frattempo ha fatto già accendere su di sé le sirene parigine con l’interesse del Psg. Insomma, nei giorni in cui la Roma si gioca la corsa Champions e la finale dell’Europa League, Mourinho dovrà guidare la squadra in un mare in tempesta. Lui è abituato, lo saranno anche i giocatori?