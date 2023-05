Milan, ricordi Honda? Ora si è dimesso da ct della Cambogia

La leggenda del calcio giapponese Keisuke Honda ha confermato le dimissioni dalla Cambogia dopo i Giochi del Sudest asiatico, giocati in casa ma segnati da una prestazione deludente della nazionale. Il 36enne ex centrocampista della nazionale (98 presenze), e del Milan, aveva già dichiarato di voler lasciare questo incarico di allenatore che ha ricoperto per cinque anni. "Il progetto in Cambogia iniziato nel 2018 è giunto al termine", ha scritto Honda sui social, rammaricandosi di non "essere riuscito a concludere quest'ultimo torneo (i Giochi del Sudest asiatico, ndr) con un risultato soddisfacente". Dopo una vittoria inaugurale per 4-0 contro Timor Est, la Cambogia ha subito un pareggio e due sconfitte, perdendo la qualificazione per le semifinali.