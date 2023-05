La classifica delle 10 migliori ali sinistre del mondo: Serie A sul podio

10. Leroy Sane (Bayern Monaco)

In questa stagione l'ex Manchester City è sembrato molto più a suo agio e in palla rispetto ai difficili inizi dovuti anche a una serie di infortuni che non gli avevano permesso di trovare continuità. La dura competizione per un posto in squadra lo ha visto riproporre parte del suo miglior gioco che, a differenza dei tempi del City, lo vede più accentrato cercando combinazioni con i compagni.

9. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Adeyemi si sta rivelando una delle pedine chiave per la corsa al titolo del Borussia Dortmund. Diretto e aggressivo in fase di possesso, Adeyemi è un'ala impavida che cerca di sfidare il suo terzino in ogni occasione. Capace di divincolarsi da spazi ristretti, il velocista ama anche scatenarsi in campo aperto e se prende il primo passo al difensore spesso si creano situazione da gol per i gialloneri.

8. Neymar (Paris Saint-Germain)

Non servono presentazioni per il fuoriclasse brasiliano ma questa stagione è totalmente da dimenticare, dalla debacle al Mondiale con il Brasile all'infortunio di febbraio alla caviglia che ha sancito la fine della sua annata. Malgrado una stagione chiusa anzitempo i numeri dell'ex Barcellona rimangono di assoluto livello: 18 gol e 17 assist in 29 presenze in tutte le competizioni a dimostrazione del fatto che se è in salute può fare la differenza in qualunque posizione. Al Psg ha sempre occupato la fascia sinistra anche se è più contento quando può avere il pallino del gioco da 'regista'.